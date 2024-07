Siemens Aktie News: Siemens macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 179,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 179,20 EUR zu. Bei 179,80 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,50 EUR. Zuletzt wechselten 29.596 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,40 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 33,33 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,96 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 201,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

