Siemens Aktie News: Siemens gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 193,46 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 193,46 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 193,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.375 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 1,88 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 28,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,31 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 14.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 EUR, nach 2,17 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,39 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,17 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

