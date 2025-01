Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 194,82 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 194,82 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie legte bis auf 195,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 194,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 165.603 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,66 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 208,38 EUR an.

Siemens ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,17 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer

Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 aktuell