Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittag nach

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 217,95 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 217,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 214,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 775.371 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,86 Prozent.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,35 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 224,56 EUR.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

