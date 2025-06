Kursentwicklung im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf grünem Terrain

16.06.25 12:06 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 215,20 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 215,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 216,70 EUR. Bei 216,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.385 Siemens-Aktien umgesetzt. Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 13,78 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 29,98 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 225,67 EUR an. Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR umgesetzt. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,87 EUR je Siemens-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 3 Jahren verdient Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

