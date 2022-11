Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 121,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 121,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 474.266 Siemens-Aktien.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,32 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 29,31 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 11.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.867,00 EUR – ein Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.444,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens am 17.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 16.11.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2022 6,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Alstom und Siemens erhalten Auftrag für ICE-Konzeptentwicklung - Aktien dennoch leichter

Windrad-Prototyp von Siemens Gamesa erreicht neuen Energie-Rekord

Erste Schätzungen: Siemens stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com