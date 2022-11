Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Siemens-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 122,82 EUR. Bei 122,62 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.502 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 22,25 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 142,09 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 11.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.867,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 17.444,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 vorlegen. Am 16.11.2023 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 6,26 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Alstom und Siemens erhalten Auftrag für ICE-Konzeptentwicklung - Aktien dennoch leichter

Windrad-Prototyp von Siemens Gamesa erreicht neuen Energie-Rekord

Erste Schätzungen: Siemens stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com