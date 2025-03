Siemens Aktie News: Siemens wird am Vormittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 232,05 EUR ab.

Das Papier von Siemens befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 232,05 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 230,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 231,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 116.634 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. 5,52 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 35,07 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,37 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 228,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,69 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie im Plus: Siemens will Tausende Jobs abbauen - Automatisierungsgeschäft betroffen

Optimismus in Europa: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Handel in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag