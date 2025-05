Siemens Aktie News: Siemens steigt am Montagnachmittag

Siemens im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 220,85 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 220,85 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 221,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 219,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 523.200 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 10,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,77 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 224,56 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 15.05.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 2,87 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn

Siemens-Aktie knickt dennoch ein: Deutlicher Gewinnanstieg bei Siemens - Erwartungen übertroffen

Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Siemens-Aktie