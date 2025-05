Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 221,05 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 221,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 221,20 EUR. Bei 219,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.752 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,35 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 224,56 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,16 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Siemens die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

