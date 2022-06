Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 21.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 103,24 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,44 EUR nach. Bei 104,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 945.012 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 34,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (102,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 164,62 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 12.05.2022 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.665,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.040,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens mit Milliardenauftrag: Was beim DAX-Titel noch alles geht

Atos-Aktie fällt zweistellig: Atos will Unternehmen möglicherweise aufspalten

Siemens Energy-Aktie: Warum Aktionäre noch einiges an Geduld brauchen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com