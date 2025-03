Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 227,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 227,70 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,05 EUR ab. Bei 229,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 528.408 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,83 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 228,44 EUR.

Am 13.02.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 15.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

