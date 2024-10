Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Siemens

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 179,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 179,60 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 179,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 179,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.503 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 4,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 199,50 EUR an.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 18,90 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

