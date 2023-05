Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Siemens 153,58 EUR

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 153,42 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 153,26 EUR ein. Mit einem Wert von 154,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 195.367 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 161,02 EUR. 4,95 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,95 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 175,10 EUR aus.

Siemens veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.416,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 17.040,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,79 EUR fest.

