Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 105,46 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,08 EUR an. Bei 105,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 272.886 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,24 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 93,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 152,85 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.867,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.085,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 6,64 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Für Ihr Depot: Die Aktien-Favoriten der besten Investmentprofis

Siemens-Aktie im Plus: Goldman Sachs Siemens gegenüber zuversichtlich

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com