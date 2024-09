So entwickelt sich Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kursplus

26.09.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 175,78 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 175,78 EUR nach oben. Bei 175,84 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 175,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.289 Siemens-Aktien den Besitzer. Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,45 Prozent wieder erreichen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 47,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,00 EUR je Siemens-Aktie an. Siemens veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,51 EUR, nach 1,61 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags leichter

