Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag freundlich

Um 09:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 143,62 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 143,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.233 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 152,20 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 5,64 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 53,33 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 169,40 EUR.

Siemens veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.497,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.070,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 17.05.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

