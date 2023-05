Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Siemens 156,00 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 156,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 157,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 156,42 EUR aus. Bei 157,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.012 Siemens-Aktien.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,02 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 40,18 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 177,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 17.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.416,00 EUR umgesetzt, gegenüber 17.040,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,92 EUR je Aktie belaufen.

