Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 169,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 169,58 EUR. Mit einem Wert von 168,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 146.144 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 29,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,90 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

