Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 169,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 169,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 169,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 168,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 248.566 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 29,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,30 EUR aus.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,89 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert am Mittwochmittag