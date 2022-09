Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 97,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 97,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 439.773 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 37,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 4,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 151,08 EUR.

Siemens ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 17.867,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 16.085,00 EUR umgesetzt.

Am 17.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

