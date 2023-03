Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 147,54 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 147,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.595 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 152,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Mit einem Zuwachs von 3,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 169,40 EUR.

Am 09.02.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.070,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 16.497,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 17.05.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Siemens.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 8,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

