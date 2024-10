Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 33,18 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 33,18 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,25 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 200.524 Stück.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,04 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.08.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,398 EUR fest.

