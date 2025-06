Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 86,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 86,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 97.056 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 87,66 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,69 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,125 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,38 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,96 Mrd. EUR gegenüber 8,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

