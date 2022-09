Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Mittag ausgebremst

Die Siemens Energy-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,98 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,98 EUR. Bei 14,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 360.203 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 45,39 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 13,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,57 EUR.

Am 08.08.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.11.2023.

