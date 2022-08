Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie um 03.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 15,29 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 15,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,25 EUR nach. Bei 15,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 20.446 Stück.

Am 04.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 14,41 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,45 EUR aus.

Am 11.05.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 15.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Gamesa-Aktie leichter: Rund 2.500 Stellen anscheinend auf der Kippe

GAZPROM beklagt Probleme mit Gasturbine für Nord Stream 1 - Aktie leichter

Bei Gas-Lieferstopp: Kann Flüssigerdgas Russlands Lieferungen im Winter ersetzen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG