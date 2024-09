Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag freundlich

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 26,37 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 26,37 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 26,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.159 Stück gehandelt.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,84 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 75,72 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,472 EUR in den Büchern stehen haben wird.

