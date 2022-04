Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Montagmittag Verluste

Um 12:22 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 20,46 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,39 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 493.446 Siemens Energy-Aktien.

Am 07.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,59 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 59,29 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,12 EUR am 24.02.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 16,32 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 09.02.2022. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 6,54 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 5,96 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Siemens Energy am 09.02.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 31.01.2023.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,12 EUR je Aktie.

