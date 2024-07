Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag stärker

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 26,06 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 26,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 26,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,92 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.321.761 Aktien.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 3,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 75,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,03 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,425 EUR je Aktie.

