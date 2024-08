Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Montagvormittag tief

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,7 Prozent bei 22,08 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 8,7 Prozent auf 22,08 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 22,08 EUR. Bei 22,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 294.414 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,40 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 71,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,061 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,07 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,430 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

