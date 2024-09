Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag stärker

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 25,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 25,89 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 26,10 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 351.527 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Gewinne von 7,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,27 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,41 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -3,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 12.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,481 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Die Evolution von Siemens Energy: Von einem Geschäftsbereich zur Energie-Macht

So schätzen die Analysten die Siemens Energy-Aktie im August 2024 ein

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsstart zurück