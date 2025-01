Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Grün

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 53,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 53,02 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,34 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,50 EUR. Bisher wurden heute 1.202.165 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 06.01.2025 markierte das Papier bei 53,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,25 EUR fiel das Papier am 05.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,84 EUR.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR gegenüber -1,04 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,697 EUR im Jahr 2025 aus.

