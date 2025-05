Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 72,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 72,18 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 71,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.328.571 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 73,38 EUR. 1,66 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,74 EUR fiel das Papier am 07.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,056 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 51,50 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,893 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Siemens Energy-Aktie setzt Rally fort: Neues Rekordhoch erreicht

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht