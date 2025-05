Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 72,26 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 72,26 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 72,00 EUR. Bei 72,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.262 Siemens Energy-Aktien.

Bei 73,38 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 1,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2024 Kursverluste bis auf 19,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 72,69 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,056 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,50 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 13.05.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,893 EUR je Siemens Energy-Aktie.

