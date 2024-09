Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag leichter

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 24,88 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 24,88 EUR ab. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,46 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.082.619 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 27,91 EUR. 12,18 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 288,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,063 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,41 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,51 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,481 EUR fest.

