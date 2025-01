Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 54,84 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 54,84 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 55,20 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170.170 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 55,20 EUR. Gewinne von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 11,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,84 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,744 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

