Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 22,75 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,0 Prozent auf 22,75 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 22,68 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 304.525 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 27,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,73 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 71,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,860 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,18 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,310 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

