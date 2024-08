Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittwochvormittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,50 EUR. Bei 25,20 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 388.364 Aktien.

Bei einem Wert von 27,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit Abgaben von 73,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,061 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,430 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

