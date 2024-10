Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit KursVerlusten

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 34,87 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 34,87 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 34,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 721.247 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 35,46 EUR. 1,69 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 81,64 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,063 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 26,04 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -3,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,80 Mrd. EUR – ein Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,338 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge