Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,68 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,85 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,42 EUR. Bei 13,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.712.690 Siemens Energy-Aktien.

Am 11.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 25,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 46,54 Prozent niedriger. Bei 13,24 EUR fiel das Papier am 07.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.08.2022.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

