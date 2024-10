Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 35,49 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,49 EUR. Bei 35,57 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 167.044 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 0,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 454,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,04 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Am 12.11.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,338 EUR je Siemens Energy-Aktie.

