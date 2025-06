Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag auf rotem Terrain

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 87,74 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 87,74 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 87,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.269 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 74,86 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,125 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,00 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

