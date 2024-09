Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,64 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 24,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 93.358 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,41 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,481 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

