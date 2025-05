Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 75,46 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 75,46 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,72 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 157.522 Stück.

Bei 76,72 EUR markierte der Titel am 12.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 1,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,06 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 242,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,125 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie auf neuem Rekordhoch - Anleger greifen weiter zu

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.