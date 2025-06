Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 84,30 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 84,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 83,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 294.711 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 89,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 6,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,83 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,96 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

