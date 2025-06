Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy behauptet sich am Vormittag

So bewegt sich Siemens Energy

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 85,48 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 85,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 85,54 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 85,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.276 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 89,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,73 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 74,19 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,00 EUR.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

