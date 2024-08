Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 24,39 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 24,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 24,46 EUR. Bei 24,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 77.096 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,43 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 73,75 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,062 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,69 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,511 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Optimismus in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach