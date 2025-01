Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 49,56 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 49,56 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 50,06 EUR zu. Bei 49,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.092.448 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,50 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2024 auf bis zu 11,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 77,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,57 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,744 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Siemens Energy-Aktien zollen Vorjahresrally weiter Tribut