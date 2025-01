Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 49,88 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,3 Prozent auf 49,88 EUR. Bei 50,28 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 49,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 348.277 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,26 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 10,79 Prozent zulegen. Am 17.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 77,44 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,57 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Am 11.02.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,744 EUR fest.

