Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 59,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,3 Prozent auf 59,88 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.328.245 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 64,56 EUR markierte der Titel am 17.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 76,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,50 EUR.

Am 12.02.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,835 EUR je Aktie.

